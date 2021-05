ATTENZIONE – Avviso agli utenti

Da più parti ci è stato segnalato che un certo signor Mario Alfano, operi in tutta Italia spacciandosi per un volontario della Federcontribuenti – NON E’ VERO. Se siete entrati in contatto con lui o se sarete in futuro contattati sappiate che lo stesso è stato da anni allontanato dalla Federcontribuenti. Abbiamo provveduto alle denunce del caso e decliniamo ogni altra responsabilità verso l’operato di tale signore. Se avete bisogno di maggiori informazioni la nostra segreteria è a vostra disposizione.

Federcontribuenti

