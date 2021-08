CONVEGNO FEDERCONTRIBUENTI PIEMONTE

in collaborazione con

ASSOCIAZIONE NAZIONALE “IO NON SONO STATO” ASSOCIAZIONE NAZIONALE “RECIDIVA ZERO” ASSOCIAZIONE NAZIONALE “FORZA DEI CONSUMATORI”

Mercoledì 28 luglio 2021 – Ore 17

Circolo Ricreativo “Way Assauto”

Asti – Corso Pietro Chiesa 20

 Quali scenari post sospensione notifiche cartelle esattoriali? La ripresa dell’attività di

riscossione e le ritorsioni a danno dei contribuenti, delle famiglie e delle imprese

 Agenzia delle Entrate: l’importanza delle azioni da seguire, per contrastare il

pignoramento

 Presentazione Associazione Nazionale “Io non sono Stato”

 L’errore giudiziario: conseguenze per le vittime, cause e possibili rimedi

 La funzione rieducativa della pena, la riduzione della recidiva e il reinserimento nella

società del reo.

 L’eccessiva durata dei processi e il giusto risarcimento

 Il costume del dubbio

INTERVERRANNO

Vincenzo Tagliareni

Coordinatore Nazionale Federcontribuenti Presidente Associazione “Io non sono Stato”

Avv. Leopoldo Di Nanna

Presidente Associazione “Forza dei Consumatori” Vice Presidente Associazione “Io non sono Stato”

LOCANDINA corretta INGRESSO LIBERO