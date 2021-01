Settore privato al collasso. Persi un milione di lavoratori

Federcontribuenti inaugura il nuovo Dipartimento guidato da Giuseppe Izzo, per la ricerca e la progettazione finanziari per le PMI, anche per i servizi di consulenza , formazione, internazionalizzazione industria 4.0 con relative certificazioni ISO, Fsc, conformità CE, privacy per le proprie imprese associate. “Accolgo con grande entusiasmo – afferma Giuseppe Izzo – la nuova delega e ho già avviato la composizione del team di lavoro che consentirà alla Federcontribuenti di aiutare le PMI a certificare le loro aziende e i loro prodotti facendo pervenire loro i mezzi finanziari necessari. Negli ultimi mesi come Uese abbiamo certificato circa 20 aziende, qualificato e registrato i loro prodotti in Italia e in Europa, consentendo la nascita di nuove imprese per un totale investimenti che hanno superato 80milioni di euro”

Il settore privato sta morendo. Un milione di lavoratori del settore privato da quasi un anno non ha più un lavoro, un reddito su cui contare per vivere; le nostre P.Iva stanno chiudendo per colpa di DPCM vaghi e mai finalizzati a salvare le famiglie italiane. 1,5 milioni di contribuenti in meno; milioni di imposte che non entreranno più nelle casse dell’Erario; chi pagherà le pensioni, il welfare i buchi per coprire la sregolatezza degli inutili bonus?

A chi devono rivolgersi i nostri imprenditori considerato che dal governo ottengono solo slogan senza aiuti concreti?

Giuseppe Izzo, informatico programmatore fin dagli anni’90, esperto di cybersecurity, ha ricoperto in 30 anni molteplici ruoli, nel settore finanziario e assicurativo. Premio Matera 2019 è uno dei primi D.P.O. certificati italiani, quale esperto della gestione e protezione dei dati personali proprio nel settore bancario e finanziario. Ha consolidato la sua esperienza gestionale in grandi gruppi della logistica, monetica, shipping. Dal 2015 ha fondato il gruppo Uese specializzato nell’offerta formativa in salute e sicurezza sul lavoro, formazione 4.0, servizi per l’internazionalizzazione delle imprese.

