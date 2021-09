Federcontribuenti: Ecobonus 110%, come aderire senza farsi fregare

Federcontribuenti sta tutelando tantissime famiglie truffate da una società che prometteva il disbrigo delle pratiche per usufruire dell’ecobonus 110%: ”questa società si è fatta pagare anticipi altissimi per poi sparire”. Il presidente nazionale di Federcontribuenti, Marco Paccagnella, ha indetto una conferenza stampa per venerdì 10 settembre alle ore 11 presso la sede in via Via Pietro Donà, 11 Padova. Sarà presente anche il dott. Fabrizio Salvitti consulente Federcontribuenti ed esperto di urbanistica.

L’Ecobonus fino al 110% ha scatenato appetiti perversi. Sono nate un numero considerevole di nuove società che promettono di rilasciare i documenti richiesti per i quali chiedono migliaia di euro per le pratiche per aderire all’ecobonus. Attenzione anche alle penali: ”sulle proposte di lavoro apporre una firma significa accettare tutte quelle postille invisibili presenti sulle proposte stesse e in caso di ripensamento ci sono penali anche di tre mila euro”. Durante la conferenza stampa si spiegherà come usufruire all’ecobonus 110% senza sborsare un euro ed evitando truffe e pericolose trappole.

L’appuntamento è per venerdì 10 settembre alle ore 11 in via Pietro Donà 11.