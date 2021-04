Ammortamento alla francese e sospensione mutui con ripresa a sorpresa. Novità per i consumatori

Prestiti con ammortamento alla francese ritenuto usuraio. Il Tribunale di Roma, con recente sentenza n. 2188 condanna la finanziaria alla restituzione della somma di 13 mila euro.

Ripresa pagamento rate mutui sospesi da decreto cura Italia, Federcontribuenti: ”i consumatori scoprono che la sospensione riguardava solo la quota capitale e non degli interessi”. L’accordo Abi: ” sospensione della sola quota capitale ed il pagamento di rate che includono solo gli interessi in corso nel periodo di sospensione”. Cosa devono sapere i consumatori?

Roberta Lemma vicepresidente della Federcontribuenti: ”alla ripresa dei pagamenti dei mutui sospesi come da decreto Cura Italia i nostri iscritti ci segnalano l’aggiunta di una somma sulle rate dovuta per gli arretrati e così scopriamo che l’accordo Abi prevedeva che durante la sospensione il cliente era tenuto a versare le rate previste per la sola quota interessi. A parte chi ha siglato questo accordo, chi altri sapeva o aveva informato adeguatamente il consumatore che avrebbe dovuto pagare comunque la quota interessi?”. La Federcontribuenti invita coloro che hanno beneficiato della sospensione dei mutui a verificare l’importo delle rate una volta ripreso il regolare versamento degli importi.

Mutuo con ammortamento alla francese condannato perché ritenuto usurario: una speranza di rimborso per tutti coloro che hanno avuto un prestito personale.

Il Tribunale di Roma: “ Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla”. Tutto ruota intorno al calcolo TEG in quanto costituisce un “costo occulto” che va a determinare il tasso reale ed affettivo del mutuo.

I beneficiari del finanziamento personale con ammortamento alla francese, eccepivano l’indebita applicazione di tassi anatocistici e le analisi sul finanziamento gli hanno dato ragione portando il tribunale a condannare la finanziaria per l’inserimento di tale costo occulto e alla restituzione della somma di 13 mila euro, pari agli interessi illegittimamente pagati dai consumatori.

Consumatori e contribuenti braccati.

Tutti sono a caccia di denaro e sui consumatori una pioggia di richieste spesso illegittime.

Dagli Enti Locali alle bollette pazze, dai costi occulti su mutui o sui finanziamenti alle intimazioni di pagamento per imposte scadute da anni. ”Se il legislatore non farà presto chiarezza su molte questioni di carattere economico e fiscale i contribuenti rischieranno di essere sommersi da richieste illecite con gravi conseguenze sulla tenuta del reddito familiare. Le leggi vanno scritte evitando libere interpretazioni o facili raggiri da parte degli Enti sottoposti o dalle società private a cui il cittadino è obbligatoriamente legato perché riguardano beni di primo consumo – utenze domestiche, tributi e addizionali regionali e comunali come il rapporto con le banche. La difesa delle categorie fragile deve essere olistica e non propagandistica.

