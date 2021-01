Tutto il settore della ristorazione da oggi ha uno strumento gratuito senza commissioni. JMENU

JMENU è una web app totalmente italiana nata dalla passione e dalla voglia di combattere lo strapotere delle multinazionali che, facendo leva sulla distrazione dei consumatori, trucidano a colpi di slogan e commissioni ogni aspetto economico su territorio nazionale. JMENU è stata approvata e ha aderito al progetto di Solidarietà Digitale promosso dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. Per tutti i ristoratori con attivazione gratuita, nessun canone e zero commissioni. Ideata per gestire sia i menù del locale sia i servizi di asporto e consegna in un’unica soluzione. TUTTO COMPLETAMENTE GRATUITO

In pratica, ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, pub ecc. possono utilizzarla senza nessun costo, commissione o vincolo sia come menù digitale di consultazione o come sistema di ordinazione online per i servizi di asporto e consegna.

Ogni qualvolta ordiniamo da un servizio di food delivery dal nostro cellulare i ristoratori si vedono obbligati a pagare fino al 35% di commissioni dissanguando ancora di più la categoria.

Federcontribuenti: ”è nei nostri compiti e doveri mettere in campo ogni strumento utile a salvare le nostre attività economiche ma, soprattutto la nostra indiscussa maestranza, riconosciuta e invidiata da tutto il mondo e snobbata o dimenticata da noi italiani. È dovere di tutta la classe politica, di tutti i sindacati e di tutti gli Enti preposti ed è dovere anche di ogni consumatore fare in modo di supportare e diffondere l’uso di questi strumenti. La digitalizzazione, pandemia o meno è il nostro futuro e abbiamo perso già troppi anni”.

La Federcontribuenti invita i propri associati, consumatori e ristoratori ad iscriversi su JMENU: ”la nostra associazione è aperta ad ogni iniziativa utile a traghettare l’Italia fuori da questa palude di pensiero e di strumenti primitivi. È tempo di fare, di costruire, di inventarsi nuove vie prima sia troppo tardi. Prima che l’Italia diventi una colonia gestita dalle multinazionali”. Ricordatevi, ogni acquisto su una di queste app blasonate, ogni pagamento a una di queste multinazionali che non hanno una P. IVA italiana distrae enormi capitali togliendoli al nostro territorio, toglie forza lavoro, toglie il diritto alle pensioni al welfare e soprattutto, queste multinazionali tagliano la nostra memoria artistica, industriale e artigianale.

